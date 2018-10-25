Yarıyıl tatili ne zaman? 2019 okullar ne zaman kaç ocakta tatil olacak?

Milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılana 17 Eylül’de başladı. Okulların açılmasıyla birlikte sınavlara hazırlanan öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman gireceklerini merak ediyor. MEB takvimine göre, sömestr tatili ne zaman? 15 tatili ocak ayının kaçında olacak? İşte MEB okulların ne zaman yarıyıl tatiline gireceğine ilişkin açıklaması.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı tamamen 17 Eylül 2018 tarihinde başladı. Okula başlayan milyonlarca öğrenci ve veli ''okullar ne zaman 15 tatile girecek?'' sorusunun cevabını aramaya başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. MEB 2018-2019 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 14 Haziran 2019 Cuma kapanacak. 17 Eylül 2018 tarihinde açılan okullar 18 Ocak 2019 tarihinde yarıyıl tatiline girecek. Öğrencilerin beklediği 15 tatili böylelikle başlamış olacak. 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 tatili olarak öğrenciler tatil yapmış olacak. İkinci dönemin başlama tarihi ise 4 Şubat 2019. 4 Şubatta sömestr tatilinin bitmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra okullar 14 Haziran 2019 tarihinde kapanacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.