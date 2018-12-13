15 tatil ne zaman 2019 karne ne zaman alınacak?

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karne ne zaman alınacak sorusu şu günlerde en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Şu sıralarda sınavlardan başını kaldıramayan öğrencilerin en çok istediği 15 tatiline bir an önce girmek. Peki Sömestr tatili ne zaman? İşte MEB 2018-2019 eğitim öğretim takvimine göre 15 tatil ne zaman 2019 başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Sorusunun cevabı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2018-2019 eğitim-öğretim takvimine göre 15 tatili 'sömestr-ara tatil’ ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman başlıyor, 15 tatil kaç gün sürecek, sorusu veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. MEB 15 tatilin ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte 2018-2019 sömestr tatili tarihi

2019 SÖMESTR-ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

2018-2019'DA ANAOKULUNA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

16 Eylül 2019'da okullar açılacak.