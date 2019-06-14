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Yarışmada kazandığı yarım altını bağışladı

Siirt İl Müftülüğü’nce ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 13 yaşındaki Asım Baydarman, kazandığı yarım altın ödülünü fakir bir aileye verilmek üzere bağışladı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:02
Yarışmada kazandığı yarım altını bağışladı

Siirt İl Müftülüğü’nce ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 13 yaşındaki Asım Baydarman, kazandığı yarım altın ödülünü fakir bir aileye verilmek üzere bağışladı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı Ramazan teması olarak belirlenen Ramazan ve infak konusu çerçevesinde düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 13 yaşındaki Asım Baydarman elde ettiği yarım altın ödülünü fakir bir aileye verilmesi için bağışta bulundu. Örnek bir davranış sergileyen Baydarman’ı tebrik eden Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, "Bu çocuğumuz Ramazan ve infak kapsamında bizim düzenlediğimiz şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girdi. Biz dereceye giren öğrencilerimize bir hediye takdiminde bulunduk. Kendisine hediyeyi takdim ederken ‘Ben bu hediyeyi fakir ve muhtaç kardeşlerimle paylaşmak ve onlara hediye etmek istiyorum’ dedi. Gerçekten bizim yüreğimizi coşturdu. Oğlumuz bu davranışıyla hem kendisi gibi yaşıt arkadaşlarına hem de büyüklere örnek olacak bir yürek büyüklüğü, örneği verdi. Ben birinci olan Asım Baydarman’ın bahtının açık olmasını ve Allah’ın bu gibi küçücük yüreklerinde büyük idealler, duygular ve düşünceler taşıyan çocuklarımızın sayısının artmasını, sağlıklı, bereketli, uzun ve bilgili bir hayat nasip etmesini de canı gönülden diliyorum. Oğlumuzu yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum" dedi.


Resim alanında birinci olan Asım Baydarman ise, "İnfakın sadece resimde değil gerçekte olmasını diliyorum ve ödülümü muhtaç bir aileye hediye ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:02
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