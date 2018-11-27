0553 313 94 23

Yarış atlarının hayvan hakları yok mu? Kumar uğruna kan kusturuyorlar

Hükümetin hayvanlara eziyet edenler için 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemesi, hipodromlarda yarıştırılan atların içler acısı durumunu gündeme getirdi. Hayvan hakları savunucularının görmezden geldiği yarışlarda kırbaçlanarak ölümüne koşturulan atların bazıları can veriyor, birçoğu ise sakatlanıyor.

27 Kasım 2018 Salı 11:39

Hükümetin hayvanlara eziyet edenler için 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemesi, hipodromlarda yarıştırılan atların içler acısı durumunu gündeme getirdi. Hayvanlara eziyet edildiği iddialarını sürekli gündeme taşıyan hayvan hakları savunucuları, hipodromlarda yarıştırılarak kumara alet edilen atlar için sessiz kalıyor. Tepkilerle Adalar’daki faytonları kaldırtan, hükümetin hayvana eziyet edenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasal düzenlemesine “daha fazla ceza” karşılığını veren kesimler, atların kırbaçlanarak ölümüne koşturulduğu, bazılarının can verdiği, birçoğunun ise sakatlandığı at yarışlarıyla ilgili kamuoyu çalışması yürütmüyor.

Her at yarışı bir hayvan dramı

Melbourne Üniversitesi akademisyenlerinin gerçekleştirdiği akademik bir çalışma, yarış endüstrisine kurban edilen atların hazin durumuna dikkat çekiyor. Rapora göre yarış sürecinde aşırı zorlanan hayvanların soluk borularında ve ciğerlerinde kanamalar oluyor. Kumar için kırbaçlanarak kolturulan yarış atlarının yüzde 90’ının ciğerlerinde kanama meydana geliyor. Yarıştırılan her iki attan birinin yani yüzde 50’sinin soluk borusundan ciddi derecede kan akıyor. Atların eğitim ve yarış sürecinde her yaştan at, yırtık tendon, bağ doku, yerinden oynamış eklem ve kırık kemikler gibi sakatlanmalar yaşıyor. Yarış atlarının yüzde 89’u ülsere yakalanıyor ve eğitim başlangıcından 8 hafta sonra derin ve kanayan ülserler oluşuyor. Yarışların en zorlu parkuru olan engelli koşularda yarıştırılan “emekli” atların yüzde 20’si kısa sürede can veriyor.

Sakatlanan atlar tedavi edilmiyor

Rapora göre yarış atlarının yaklaşık yüzde 40’ı hastalık ya da düşük performans sebebiyle endüstri dışı kalıyor. Yarışlarda sakatlık geçiren atlar için daha acı bir süreç başlıyor. Sakat atların yüksek maliyet ve yeniden yarışa katılamayacak olmaları sebebiyle tedavileri yapılmıyor. Sakatlık yaşayan atlar, Avrupa ülkelerindeki mezbahalarda öldürülüyor. Kesimleri yapılan at etlerinin bir kısmı insanların tüketimine sunuluyor. Etlerin büyük bölümü ise köpek maması olarak piyasaya sürülüyor.

Her yıl milyarlarca lirayı cebe atıyorlar

Düzenlenen her yarışın bir hayvan dramına yol açtığı at yarışı sektöründe Türkiye’de bir yılda yaklaşık 4 milyar TL hasılat elde ediliyor. Atların kumara alet edildiği sektörde her yıl dağıtılan yaklaşık yarış ikramiyesi 400 milyon TL civarında. Ülkemizdeki ganyan bayisi adlı kumar yuvalarının sayısı ise 3 bin.

Onlar bile M.Kemal’i istismar ediyor

Hayvan hakları savunucularının görmezden geldiği at yarışı sektörünün Türkiye’deki sürdürücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Mustafa Kemal’i istismar etmekten geri durmuyor. 1950 yılında kurulan TJK’nın resmi internet sitesi “tjk.org” sitesinin en üstünde Mustafa Kemal’e atfedilen, “At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır” şeklinde tuhaf bir söz yer alıyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:39
  1. hayvanlara eziyet
  2. hipodromlar
  3. Adalar’daki faytonlar
  4. Melbourne Üniversitesi
  5. at yarışı
  6. ganyan bayisi
  7. Türkiye Jokey Kulübü (TJK)
  8. Mustafa Kemal

YORUM YAZ

  • halilhalil8 dk önce
    Sizlere konuyla alakası yok ama devlet yolcuya bile özel aracımızda emniyet kemeri takmadı diye ceza keserken neden belediye ve halk otobüslerini görmüyor şehir içi trafikte
  • NİHALNİHAL28 dk önce
    Evet ben bir at sever olarak onlara uygulanan işkencelre tahammül edemiyorum her hayvanı sevmem ama konu atlar ise o zaman farklı hep hobi için at binmek istemişimdir küçüklüğümden beri biz kafkas türkleri atları yakınları ailesi gibi sever sahi nerde o kokoş sözde hayvan severler neden sesleri çıkmıyor onlar hayvansever değil KÖPEK severler bende köpek sevmem.KÖPEK olunca dünyayı yıkarlar ama başka hayvanlara çıt yok sözde hayvan severlerüstelik KURANI KERİM Atlardan bahseder çokda över en az 6,7 ayet vardır salma güzel atlara
  • EY MÜSLÜMANLAREY MÜSLÜMANLAR1 sa önce
    adiyat suresinin kapısından içeri girip rabbimden atları bize bağışlamasını dileyerek rahmet yoluna ilk adımımızı atalım mı görelim mevlam neyler allaha emanet olun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk açıklama
  1. İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk..
  2. Esnaf ve KOBİ'ler POS cihazını cebinde..
  3. Günübirlik kiralanan evlere sıkı denetim
  4. AK Parti'nin belediye başkan adayları
  5. YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık..
  6. Gaziantep'teki silahlı kavga
  7. İbrahim Güler kimdir?
  8. Piyasalarda gün ortası
  9. Kaçırılan Suriyeli kadın, polis..
  10. Helikopterin düşme anının görüntüleri..
  11. Feyat Asya kimdir?
  12. Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık..
  13. İsviçre'de "zaman ve mekanlara bakış"..
  14. Benzemezlerin ittifak görüşmesi tam..
  15. Mehmet Çakın kimdir?
  16. Yanlış penaltı vermişlerdi... MHK..
  17. AK Parti'nin belediye başkan adayları
  18. Köpeklerinin öldüğü otelin sahibine..
  19. "Üniversitelerimizde planlama eksiği..
  20. Uğur ibrahim Altay Kimdir?
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...

Günün Karikatürü

27 Kasım 2018
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
İstanbul'da askeri helikopter düştü
İstanbul'da askeri helikopter düştü