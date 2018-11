Yarış atlarının hayvan hakları yok mu? Kumar uğruna kan kusturuyorlar

Hükümetin hayvanlara eziyet edenler için 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemesi, hipodromlarda yarıştırılan atların içler acısı durumunu gündeme getirdi. Hayvanlara eziyet edildiği iddialarını sürekli gündeme taşıyan hayvan hakları savunucuları, hipodromlarda yarıştırılarak kumara alet edilen atlar için sessiz kalıyor. Tepkilerle Adalar’daki faytonları kaldırtan, hükümetin hayvana eziyet edenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasal düzenlemesine “daha fazla ceza” karşılığını veren kesimler, atların kırbaçlanarak ölümüne koşturulduğu, bazılarının can verdiği, birçoğunun ise sakatlandığı at yarışlarıyla ilgili kamuoyu çalışması yürütmüyor.

Her at yarışı bir hayvan dramı

Melbourne Üniversitesi akademisyenlerinin gerçekleştirdiği akademik bir çalışma, yarış endüstrisine kurban edilen atların hazin durumuna dikkat çekiyor. Rapora göre yarış sürecinde aşırı zorlanan hayvanların soluk borularında ve ciğerlerinde kanamalar oluyor. Kumar için kırbaçlanarak kolturulan yarış atlarının yüzde 90’ının ciğerlerinde kanama meydana geliyor. Yarıştırılan her iki attan birinin yani yüzde 50’sinin soluk borusundan ciddi derecede kan akıyor. Atların eğitim ve yarış sürecinde her yaştan at, yırtık tendon, bağ doku, yerinden oynamış eklem ve kırık kemikler gibi sakatlanmalar yaşıyor. Yarış atlarının yüzde 89’u ülsere yakalanıyor ve eğitim başlangıcından 8 hafta sonra derin ve kanayan ülserler oluşuyor. Yarışların en zorlu parkuru olan engelli koşularda yarıştırılan “emekli” atların yüzde 20’si kısa sürede can veriyor.

Sakatlanan atlar tedavi edilmiyor

Rapora göre yarış atlarının yaklaşık yüzde 40’ı hastalık ya da düşük performans sebebiyle endüstri dışı kalıyor. Yarışlarda sakatlık geçiren atlar için daha acı bir süreç başlıyor. Sakat atların yüksek maliyet ve yeniden yarışa katılamayacak olmaları sebebiyle tedavileri yapılmıyor. Sakatlık yaşayan atlar, Avrupa ülkelerindeki mezbahalarda öldürülüyor. Kesimleri yapılan at etlerinin bir kısmı insanların tüketimine sunuluyor. Etlerin büyük bölümü ise köpek maması olarak piyasaya sürülüyor.

Her yıl milyarlarca lirayı cebe atıyorlar

Düzenlenen her yarışın bir hayvan dramına yol açtığı at yarışı sektöründe Türkiye’de bir yılda yaklaşık 4 milyar TL hasılat elde ediliyor. Atların kumara alet edildiği sektörde her yıl dağıtılan yaklaşık yarış ikramiyesi 400 milyon TL civarında. Ülkemizdeki ganyan bayisi adlı kumar yuvalarının sayısı ise 3 bin.

Onlar bile M.Kemal’i istismar ediyor

Hayvan hakları savunucularının görmezden geldiği at yarışı sektörünün Türkiye’deki sürdürücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Mustafa Kemal’i istismar etmekten geri durmuyor. 1950 yılında kurulan TJK’nın resmi internet sitesi “tjk.org” sitesinin en üstünde Mustafa Kemal’e atfedilen, “At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır” şeklinde tuhaf bir söz yer alıyor.