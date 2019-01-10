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Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. başvuru dönemi başladı

Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve TOG yürütücülüğünde başlattığı projenin ikinci dönemine 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek

10 Ocak 2019 Perşembe 10:27
Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. başvuru dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2. başvuru dönemi başladı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında başvurular, ilgili internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

9 Şubat'a kadar yapılacak başvurular arasından teknik değerlendirmelerden sonra desteklenecek 10 proje fikri, Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ilk başvuru dönemi sonucunda desteklenmek üzere seçilen 10 proje fikri hayata geçirilmeye başlandı. Proje kapsamında, toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirleri için 45 genç Mardin, Gaziantep, Hatay, İzmir, Ordu, Artvin, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Muğla’ya seyahat ederek projelerini gerçekleştiriyor. Şubat sonuna kadar tümü tamamlanacak olan projeler kapsamında şimdiye kadar 700'den fazlası çocuk olmak üzere bine yakın kişiye ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:27
  1. Pegasus

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