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"Yarınlara Geç Kalmadan" turne yollarında

Adana Devlet Tiyatrosu “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı oyunuyla 5 ilde perde açacak.

19 Şubat 2019 Salı 10:54
"Yarınlara Geç Kalmadan" turne yollarında

Adana Devlet Tiyatrosu “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı oyunuyla 5 ilde perde açacak.


Adana Devlet Tiyatrosu, Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen’in yazdığı, Gökhan Doğan’ın yönettiği “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı oyunuyla 19-20 Şubat tarihlerinde Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, 22 Şubat Cuma günü saat 20.00’de, 23 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00’de Denizli Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde perde açacak.


Adana Devlet Tiyatrosu, Muğla ve Denizli’den sonra 27-28 Şubat tarihleri arasında Elazığ Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 1-2 Mart Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi ve 4 Mart Pazartesi günü saat 15.00 ve 20.00’de Sivas’ın Gürün ilçesinde seyircisiyle buluşarak turnelerini sonlandıracak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:54
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