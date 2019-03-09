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Yarının Kadın Yıldızları için başvuru süresi uzatıldı

TSKB iş birliğiyle İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan “Yarının Kadın Yıldızları” projesi başvuruları 29 Mart’a kadar yapılabilecek

09 Mart 2019 Cumartesi 12:07
Yarının Kadın Yıldızları için başvuru süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle, İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan “Yarının Kadın Yıldızları” projesi başvuruları 29 Mart’a kadar uzatıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB iş birliğiyle, İstanbul Müzik Festivali kapsamında geçen yıl başlatılan “Yarının Kadın Yıldızları” projesi başvuruları 29 Mart’a kadar uzatıldı. Destek fonundan yararlanmak için başvurular, "[email protected]" adresinden yapılabiliyor. Adaylar, Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgilere "müzik.iksv.org" adresinden ulaşabiliyor.

Proje kapsamında, TSKB’nin desteği ve festival izleyicilerinin de katkısıyla oluşturulan fon, çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen genç kadın müzisyenlere maddi destek sunuyor. Düzenlenen özel bir konserle, projeden yararlanan kadın müzisyenlerin festival dinleyicisiyle buluşmaları sağlanıyor.

Destek fonundan yararlanmaya hak kazanan sanatçılar, 25 Haziran Salı akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da, Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Bu yılki konserde kemanın duayen isimlerinden Ayla Erduran da sahnede Yarının Kadın Yıldızları’na eşlik edecek.

Konser öncesi Murat Yetkin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Konsere Doğru” söyleşisinde ise milli paralimpik atlet Öznur Alumur ile Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gözde Durmuş kişisel başarı hikayelerini anlatacak.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:07
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