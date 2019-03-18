AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler'den anlamlı 18 Mart mesajı

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, kişisel sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ilgi çekici bir şekilde andı.

YARINI KODLAYANLAR PROJESİ

Türkiye Vodafone Vakfı ile Ordu Büyükşehir Beledisi tarafından Ordu'da hayata geçirilecek olan ve 7-14 yaş evlatlarımızı kapsayan "Yarını Kodlayanlar” adlı projenin tanıtım toplantısını gerçekleştirildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, tanıtım toplantısı ile ilgili fotoğrafları paylaştığı sosyal medya mesajının devamında günün anlam ve önemine de vurgu yaparak 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kodlama dili ile yazarak kutladı.

Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve retweet aldı.