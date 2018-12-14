"Yarını Kodlayan" Adanalı öğrenciler, Çin'de dünya üçüncüsü oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı'nın Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğü "Yarını Kodlayanlar" projesi katılımcılarından Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu "XSun Team" takımı, Çin’de düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde dünya üçüncüsü oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesiyle genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Proje kapsamında Adana’da düzenlenen kodlama eğitimine ve çocuk hackathon’una katılan Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu "XSun Team" takımı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin desteğiyle gittiği Çin’den ödülle döndü.

Takım koçluğunu Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz'ın yaptığı, Onur Ata Özyiğit ve Deniz Gündeşlioğlu'ndan oluşan "XSun Team", 20 ülkeden 350 takımın katıldığı MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde 56 takımın yarıştığı "Junior High School" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.





- "Mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyoruz. Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte 12 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Yeni dönemde hedefimiz, 20 bin çocuğa daha ulaşmak. Bu hedefle Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Bir yandan da projemizin meyve vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Proje katılımcılarımızdan Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu XSun Team takımı, Çin’de 20 ülkeden 350 takımın katılımıyla düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde kendi kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bize büyük bir gurur yaşattı. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."





- "Kodlama bilmek, artık okuma yazma bilmek kadar önemli"





Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da "Yarını Kodlayanlar" ile bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini aktararak, "Kodlama bilmek, artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yola çıkan Yarını Kodlayanlar Kodlama Eğitim Tırı’mız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazır, proje katılımcılarından XSun Team takımının, Adana’da gerçekleştirdikleri kodlama eğitimlerine katıldığını, çocuk hackathon’unda başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini ve gönüllü öğretmenler aracılığıyla bu yarışmaya hazırlandığını belirterek, "Sistemli çalışarak ilerledikleri bu yolda kodlama ile aydınlık geleceğe ulaşacaklarını umuyoruz. Çin’deki finalde de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dünya üçüncüsü olmaları bizlere gurur veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıfbank Ortaokulu Müdürü Alper Teke ise "XSun Team takımımız, 20 ülke ve 350 takım arasından finale kalmış olup final müsabakalarında tam puan almış ancak saniye farkıyla dünya üçüncüsü olmuştur. Okulumuz adına yarışan öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, Türkiye'yi ve Adanamızı en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.

Projenin yeni döneminde kodlama eğitimini Türkiye’nin köy ve kasabalarına da taşımak üzere yola çıkan "Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı", yaklaşık 7 ayda 6 bin kilometrenin üzerinde yol katederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak. Projeyle, Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuğun kodlama ile tanışması hedefleniyor.