ADANA (AA) - Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) birlikte yürüttüğü "Yarını İnşa Et" projesi Adana'dan başlatıldı.

Vakfın açıklamasına göre, proje kapsamında Adana'nın yanı sıra Trabzon, Konya ve Mardin'de düzenlenecek eğitimlerle 150 öğretmene programlama ve elektronik eğitimleri verilecek.

Eğitimlerin ardından her öğretmen 5'er kişilik öğrenci ekipleriyle çevre ile enerji alanlarında çeşitli sorunlara çözüm sunan teknoloji temelli projeler üretilmesine rehberlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, vakıf olarak kadın, genç ve engellilere yönelik projeleri desteklediklerini belirtti.

Toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalıştıklarını aktaran Safkan, "Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfıyla yürüteceğimiz bu projeyle hem gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişmesine, hem de içinde yaşadıkları çevreye ait sorunları fark ederek çözüm üretmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ortaya çıkacak projeleri görmek, hepimiz için çok heyecan verici olacak. Sabancı Vakfı olarak gençlere ilham vermekten ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilen yenilikçi modeller ile zengin, güvenilir ve şeffaf bir aracılık platformu olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

- Başarılı projeler hayata geçirilecek

Proje kapsamında 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, ekipler oluşturarak kendilerine ücretsiz sağlanan kitlerle çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm sunan projeler oluşturacak.

Hazırlanan 150 proje arasından finale kalanlar, İstanbul'da düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

Akıllı şehirler, çevre ve enerji başlıklarında gerçekleştirilecek projeler, gerçek sorunlara çözüm üretme, yenilikçilik, teknoloji ve ticarileşme gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Başarılı ekiplere kodlama eğitimi ve "maker" (teknoloji ile kendin yap akımı) kamplarına katılım gibi fırsatlar sunulurken, uygulanabilir projelere girişimcilik desteği ve sanayi ile iş birliği yaparak fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunulacak.



