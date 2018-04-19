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Yarına dikkat! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda Cuma günü yurdun tamamında yağış olacağı belirtildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:28
Yarına dikkat! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda Cuma günü yurdun tamamında yağış olacağı belirtildi. Bugünkü hava durumu raporunda da Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi. 

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda, Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bilgisi yer aldı. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar, Cumartesi günü yurdu terk edecek.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:28
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