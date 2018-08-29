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Yarın tatil mi? 30 Ağustos 2018 Perşembe resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlarımız arasında yer almakta. 30 Ağustos'a sayılı günler kala vatandaşlar 30 Ağustos'ta tatil mi? 30 Ağustos'da kaç gün tatil? sorusunun cevabını merak etmekte. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayram tatilini yapmak isteyenler şimdiden 30 Ağustos'da tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki yarın yani 30 Ağustos Perşembe günü resmi tatil var mı? Bankalar başta olmak üzere PTT, Nüfus Müdürlükleri, belediyeler kısacası devlet kurumları açık mı?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
Yarın tatil mi? 30 Ağustos 2018 Perşembe resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlarımız arasında yer almakta. 30 Ağustos'a sayılı günler kala vatandaşlar 30 Ağustos'ta tatil mi? 30 Ağustos'da kaç gün tatil? sorusunun cevabını merak etmekte. 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayram tatilini yapmak isteyenler şimdiden 30 Ağustos'da tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki yarın yani 30 Ağustos Perşembe günü resmi tatil var mı? Bankalar başta olmak üzere PTT, Nüfus Müdürlükleri, belediyeler kısacası devlet kurumları açık mı?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılacak. Perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kurum ve kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında çalışmayacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
  1. Ankara
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