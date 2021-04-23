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Oruç Yarın ramazanın kaçı? 24 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?
Oruç

Yarın ramazanın kaçı? 24 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?

Mübarek Ramazan ayının neredeyse ortasına gelindi. İnananlar Ramazan'da oruçlarını tutup ibadet ederek bu güzel ayı ihya etmeye gayret ediyor. Bu anlamda Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2021? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 24 Nisan Ramazanın kaçıncı günü? soruları oruç tutan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Yarın ramazanın kaçı? 24 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:33:00 -
Yarın ramazanın kaçı? 24 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?

2021 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Kandil günleri bitti rahmet ve bereket ayı Ramazan için geri sayım başladı. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı, Müslüman alemi için büyük öneme sahip. Hilalin görülmesiyle başlayacak olan oruç, hilalin görülmesiyle sona sona erecek. Peki, Yarın ramazanın kaçı? 24 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?

24 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?

Ramazan ayı bereket ve rahmet ayıdır. İslam aleminde Ramazan ayındaki oruç, beş şarttan biridir ve her müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir. Müminlerin ibadetlere ağırlık vererek 30 gün boyunca oruç tutacağı Ramazan ayı 13 Nisan günü başladı.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı

Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı

Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 11. günü: 23 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 12. günü: 24 Nisan Cumartesi

2021’de İstanbul’da son sahur saat kaçta?

2021’de İstanbul’da son sahur vakti, saat 03:39 olarak imsakiye yer alır. 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son günü yaşanacak ve İstanbul’da saar 03:39’da sahur yapılacaktır.

2021’de İstanbul’da son iftar saat kaçta?

2021’de İstanbul’da son iftar vakti, saat 20:21 olarak imsakiyede yer almıştır. 12 Mayıs 2021’de İstanbul’da 2021 yılı Ramazan aynın son iftarı saat 20:21’de yapılacaktır.

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