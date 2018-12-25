Yarın okulların tatil olduğu iller hangileri son dakika okullar yarın tatil mi?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye genelinde bir çok ilde son dakika yarın okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler yarın 26 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu illeri merak ediyor. Yarın okullar nerelerde tatil? Okulların yarın tatil olduğu iller hangileri? Ankara, Sivas, Bilecik, Kütahya, Bolu, Çankırı ve Uşak'ta kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi?

Hangi illerde yarın okullar tatil?

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bilecik, Kütahya, Bolu, Çankırı, Uşak'ta yarın okullar tatil edildi

Bilecik'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi. Kütahya'da kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Orta dereceli ve liseler tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelere bağlı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi. Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı. Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi. Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.