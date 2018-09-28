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Yarın İstanbul’da hangi yollar kapatılacak?

Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Kayserispor maçı nedeniyle İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarın saat 16.00'dan karşılaşmanın bitimine kadar Vodafone Park Stadı arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametinin trafiğe kapatılacak. Trafik akımının Asker Ocağı Caddesinden verilecek.

28 Eylül 2018 Cuma 19:47
Yarın İstanbul’da hangi yollar kapatılacak?

Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Kayserispor maçı nedeniyle İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarın saat 16.00'dan karşılaşmanın bitimine kadar Vodafone Park Stadı arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametinin trafiğe kapatılacak. Trafik akımının Asker Ocağı Caddesinden verilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 19.00’da Vodafone Park Stadı’nda, Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım Caddesi'nden Küçük Çiftlik Caddesi'ne gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek. Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak. Açıklamada Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyeceği ve Vişneli Tekke Sokağı'nın araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 19:47
  1. Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman
  2. İstanbul yarın trafiğe kapatılacak yollar

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