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Nevruz'da ortalığı karıştıracaklardı! Yakalandılar

Nevruz öncesi sokak eylemleri planladıkları iddia edilen Terör örgütü PKK ile irtibatlı 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:39
Nevruz'da ortalığı karıştıracaklardı! Yakalandılar

İzmir'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

10 şüpheli paketlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu belirlenen ve 21 Mart Nevruz öncesi sokak eylemleri planladıkları ileri sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Aliağa ilçesinde çeşitli adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerinde ele geçirildi

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:39
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