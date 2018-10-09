Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hava durumu raporu
Havalar soğumaya başladı. Bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülmekte. Meteoroloji son dakika yaptığı açıklamada yarın (10 Ekim Çarşamba) hava durumunun nasıl olacağını tahmini olarak açıkladı. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm yurtta hava durumu raporu..09 Ekim 2018 Salı 17:11
Havalar soğumaya başladı. Bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülmekte. Meteoroloji son dakika yaptığı açıklamada yarın (10 Ekim Çarşamba) hava durumunun nasıl olacağını tahmini olarak açıkladı. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm yurtta hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Prof. Dr. Orhan Şen ise "Çarşamba akşamından itibaren hemen hemen Türkiye nin her yerinde yağış var. Daha sonra yağışlar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile K. Maraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale’in iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelerimizde hava nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale’nin iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
BURSA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren K. Maraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GİRESUN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin, gece saatlerinde Muş ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUŞ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve G. Antep çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATMAN °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
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