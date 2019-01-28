Yarın hava nasıl olacak? | Hangi illerde kar bekleniyor? 29 Ocak 2019 yurt geneli hava durumu

Yurt genelinde yarın 29 Ocak 2019 havalar nasıl olacak? Vatandaşlar bulunduğu illerin hava durumlarını merak ediyor. Yarın hangi ilde hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde sıcaklık artacak mı? Hangi bölgelerde yağış etkili olacak? Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği iller hangileri? İşte yurt geneli hava durumunun ayrıntıları...

Marmara bölgesinde yarın hava durumu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondeğerlendirmelere göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu,Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nundoğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdırve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hangi illerde yarın 29 Ocak Salı kar yağışı bekleniyor?

Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari,Van ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Muğla ve Şırnak çevrelerinde kuvvetlisağanak, Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimlerininyüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 cmüzeri) şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Doğu Anadolu'da yarın hava durumu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.