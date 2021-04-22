Yarın camiler açık mı? 23 Nisan'da cuma namazına gitmek serbest mi?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı sonrası aramalar peş peşe geldi. Vatandaşlar cuma gününe gelen kısıtlama nedeniyle cuma namazı kılınacak mı merakla araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? Yarın cuma namazı var mı, camiler açık mı?

23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı?

23 Nisan Cuma günü, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan mübarek Cuma gününün de gelmesi ile birlikte 23 Nisan'da camiler açık mı, sokağa çıkma yasağında Cuma namazı camilerde kılınacak mı gibi soruların yanıtları vatandaşlarca sorgulanmaya başlandı. Soruların yanıtları için ise gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki Ramazan ayı ile ilgili birtakım kısıtlamalara gitmiş ve teravih namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı.

Teravih namazlarında camiler kapalı olsa da, cuma namazlarında camiler yine açıktı ancak bu hafta Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan'da camilerin de kapalı olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yer aldı. Perşembe akşamından başlayacak kısıtlamalar bir çok soruyu da beraberinde getirdi. Bu hafta 23 Nisan'da cuma namazı olacak mı sorusu yoğunluk kazandı. Ancak genelgede buna yönelik bir madde yer almadı.

23 Nisan Cuma günü, cuma namazının kılınıp kılınamayacağına dair kesin açıklama için gözler Diyanet'ten gelecek açıklamada.