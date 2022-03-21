Yarın başlıyor! Yüzde 22 indirim yapılacak
TOKİ'nin konut ve işyerlerine yönelik indirim kampanyası yarın başlıyor. Borcunun en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası başlıyor.
Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek.
Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyaya dahil olmayacak.
Yüde 22 indirim
İndirim kampanyasından borcunun tamamını kapatmayacaklar da faydalanabilecek.
Borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi durumunda da yüzde 22 indirim uygulanacak.
Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.
Son gün 19 Nisan
İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Yarın başlayacak kampanyaya başvurula 19 Nisan'da sona erecek.