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Yarın başlıyor... Teşrik tekbirlerini unutmayın!

1 buçuk milyarlık İslam alemini Kurban Bayramı'nın neşesi şimdiden kaplarken, Arefe günü Sabah Namazından itibaren getirilmesi gereken teşrik tekbirlerinin unutulmaması gerekiyor...

19 Ağustos 2018 Pazar 13:52
Yarın başlıyor... Teşrik tekbirlerini unutmayın!
Her Müslüman için vacip olan Teşrik Tekbirleri arefe günü olan 20 Ağustos Pazartesi sabah namazından başlayarak Kurban Bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından, başka hiçbir kelime konuşmadan okunuyor.

BAYRAM BOYUNCA DA GETİRİLECEK

Teşrik, sözlük anlamında yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak gibi anlamları taşımaktadır. Teşrik günleri ise bu günlere özel lâfızlarla idrak edilen zaman dilimini ifade etmektedir. Zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazlarının ardından dillendirilen teşrik tekbirleri, Kurban Bayramını da kapsamaktadır.

Hac vazifesini eda eden 1 milyon civarındaki Müslüman, "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" nidalarıyla Allah'a yakarırken, İslam dünyasının dört bir tarafından da “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber" nidaları semaya yükselecek.

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER...

Teşrik Tekbirleri Arefe Günü olan 20 Ağustos Pazartesi sabah namazından başlayarak Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından, başka hiçbir kelime konuşmadan okunur. Bu her Müslüman için vaciptir. Namazını cemaatle kılan, yalnız kılan, kurban kesen, kesmeyen, seferî olan, olmayan, kadın, erkek bütün Müslüman’lar Teşrik Tekbirleri getirmelidirler. Teşrik Tekbirleri şu şekildedir: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber, Allâhu Ekber Ve lillâhi’l-hamd.

Teşrik tekbirlerinin manası ise “Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd yalnız Allah içindir.” cümlelerinden oluşuyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:52
  1. teşrik tekbiri
  2. Allâhu Ekber
  3. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber
  4. Allâhu Ekber Ve lillâhi’l-hamd.
  5. Arefe günü
  6. hac

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