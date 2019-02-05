Yarın (5 Şubat çarşamba) Antalya'da okullar tatil mi? Antalya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil? Son dakika

Antalya'da 5 şubat çarşamba günü okullar tatil mi? Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da meydana gelebilecek büyük bir fırtınaya hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulunmuştu. Peki yarın Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya'da yarın fırtına nedeniyle okullar tatil edildi mi? Antalya'da hangi ilçelerde okullara ara verildi? İşte detayları...

Antalya'da 5 şubat çarşamba günü okullar tatil mi?

Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riskine karşı eğitime yarın (çarşamba) ara verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.