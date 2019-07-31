Yarın (1 Ağustos Perşembe günü) hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Ağustos ayı geldi çattı. Yaz mevsiminin son ayı öncesi vatandaşlar 1 Ağustos Perşembe gününün hava durumuna ilişkin arayışlar yapıyor. Özellikle Eyyam-ı bahur olarak da bilinen Ağustos ayının ilk haftası kavurucu sıcakları getiriyor. Yarından itibaren hava sıcaklığı merak ediliyor. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde yarın (1 Ağustos Perşembe günü) hava durumu nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak?

İSTANBUL 23°C, 33°C Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

ANKARA 20°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.