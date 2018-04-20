Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yarım tonluk bomba bulundu! Tüm şehir tahliye ediliyor

Almanya'nın başkentinde, ana tren istasyonunun hemen yakınında ortaya çıkarılan II. Dünya Savaşı bombası nedeniyle bugün büyük bir tahliye gerçekleşecek.

20 Nisan 2018 Cuma 10:03
Yarım tonluk bomba bulundu! Tüm şehir tahliye ediliyor

Almanya'nın başkenti Berlin, II. Dünya Savaşı'ndan kalan yarım tonluk bomba nedeniyle bugün çok geniş çaplı bir tahliyeye ev sahipliği yapıyor. Şehrin merkez tren garı Hauptbahnhof'un hemen yanında bulunan bombanın kontrollü bir şekilde patlatılabilmesi için bu sabah yerel saatle 09.00'dan itibaren binalar boşaltılıyor. Heidestrasse semtinde 800 metre yarı çapı kapsayan alanda tren istasyonunun yanı sıra bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor. Büyükelçilik binaları Endonezya ve Özbekistan'a ait.

HER SENE BİNLERCE BOMBA BULUNUYOR!

İngiliz yapımı bombanın gün içinde bulunduğu yerden alınması bekleniyor. 1939-1945 seneleri arasında süren savaşta patlamamış binlerce bomba her sene bulunuyor. Almanya'da son olarak bu ay başında yine Berlin'deki merkez tren istasyonunun yakınlarında 100 kiloluk bir bombaya rastlanmıştı. Ülkede yaşayanlar geniş çaplı tahliyeleri daha önce de tecrübe etti. Frankfurt'ta geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkarılan 1,5 tonluk bomba nedeniyle 65 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Diğer büyük tahliyeler şöyle: Mayıs 2017 - İngiliz yapımı üç bomba için Hannover'dan 50 bin kişi çıkarıldı. Aralık 2016 - 1.8 tonluk İngiliz bombası yine 50 bin kişiyi bu kez Augsburg'da evlerinden etti. Mayıs 2015 - Köln'de bir tonluk bomba nedeniyle 20 bin insan evlerinden ayrıldı. Aralık 2011 - Koblenz'de nüfusun yarısı olan 45 bin kişi tahliye edildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:03
  1. almanya
  2. berlin
  3. bomba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üçüncü Havalimanı İngilizlerin iştahını kabarttı!
    1. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
    2. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    3. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    6. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    7. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    8. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    9. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    10. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    11. TBMM'de erken seçim startı verildi
    12. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    13. Kazdağları'nda yangın
    14. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    15. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    16. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    17. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    18. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    19. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    20. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu