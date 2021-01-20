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Korona Virüs Yarım saatte teşhis ediyor! Türk mühendislerin Kovid-19 tanı kitine dünyadan yoğun ilgi
Korona Virüs

Yarım saatte teşhis ediyor! Türk mühendislerin Kovid-19 tanı kitine dünyadan yoğun ilgi

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren Türk mühendislerin geliştirdiği Kovid-19 teşhisini yarım saate düşüren ve yüzde 97 güvenilir sonuç veren PCR tanı kiti, ani yoğunlukların yaşandığı bölgelerde hızlı kurulum ve pratikliği dolayısıyla yurtdışından büyük talep görmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:05:00 -
Yarım saatte teşhis ediyor! Türk mühendislerin Kovid-19 tanı kitine dünyadan yoğun ilgi

‘n-FasT’ isimli tanı kitinin geliştiricisi Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nano Teknoloji A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli, kitin bağımsız klinik deneylerinde yüzde 97 gibi alanında en yüksek doğruluk oranlarından birine sahip olduğunu belirterek yurtiçinde ve yurtdışında büyük ilgi gördüğünü söyledi. Deli, “Örnek alınan kişinin yüksek virüs barındırıyor olma durumunda pozitif sonucu 15 dakikadan itibaren verebilen n-FasT tanı kiti, düşük virüsleri de yüksek güvenilirlik oranıyla tespit edebiliyor. Muadillerine göre yüksek doğruluk oranının yanında en hızlı reaksiyon süresine sahip kitimiz salgınla mücadelede yeni bir sayfa açacak” dedi.

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