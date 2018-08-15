Katarlı iş adamından büyük destek! Yarım milyon Katar Riyali'ni Türk Lirası'na çevirdi

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar karşısında dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek gelirken, Katarlı bir iş adamı yarım milyon Katar riyalini Türk Lirası'na çevirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ambargo uygulanan Katar, ilk olarak Türkiye'nin desteğini gördü. ABD'nin çıkarttığı Körfez Krizi'nde hedef alınan Katar'a Türkiye'nin destek olduğu dönemi unutmayan bir Katarlı, Türk Lirası'na destek verdi.

''ALLAH MÜSLÜMANLARA BİRLİKTELİĞİ EMRETMİŞ''

Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz krizinde Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk Lirası'na çeviren Katarlı, "Allah bize Müslümanlar olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini emretmiş, bu sebeple Türk lirasını desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

KATARLIDAN VİDEOLU ÇAĞRI

Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ülkesine ambargo uyguladığı zamanda Katar’a destek çıktığını hatırlatan kişi, videoyu aktivistlere ulaştırmayı başardı.

Video, Katarlı aktivistler tarafından paylaşılarak kısa zamanda sosyal medyada viral olarak yayıldı.

Aktivistler Arap ve Müslüman dünyasına Türkiye’ye destek olmaları için çağrıda bulundu.

KATAR RİYALİ'NİN TÜRK LİRASI KARŞISINDA DEĞERİ

1 Katar Riyali, 1,75 Türk Lirası etmekte.