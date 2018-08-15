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Katarlı iş adamından büyük destek! Yarım milyon Katar Riyali'ni Türk Lirası'na çevirdi

Körfez Krizi zamanında Türkiye'nin Katar'a vermiş olduğu desteği unutmayan Katarlı bir iş adamı elindeki yarım milyon Katar Riyalini Türk Lirası'na çevirerek Türk ekonomisine destek verdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:57
Katarlı iş adamından büyük destek! Yarım milyon Katar Riyali'ni Türk Lirası'na çevirdi

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar karşısında dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek gelirken, Katarlı bir iş adamı yarım milyon Katar riyalini Türk Lirası'na çevirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ambargo uygulanan Katar, ilk olarak Türkiye'nin desteğini gördü. ABD'nin çıkarttığı Körfez Krizi'nde hedef alınan Katar'a Türkiye'nin destek olduğu dönemi unutmayan bir Katarlı, Türk Lirası'na destek verdi.

''ALLAH MÜSLÜMANLARA BİRLİKTELİĞİ EMRETMİŞ''

Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz krizinde Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk Lirası'na çeviren Katarlı, "Allah bize Müslümanlar olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini emretmiş, bu sebeple Türk lirasını desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

KATARLIDAN VİDEOLU ÇAĞRI

Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ülkesine ambargo uyguladığı zamanda Katar’a destek çıktığını hatırlatan kişi, videoyu aktivistlere ulaştırmayı başardı.

Video, Katarlı aktivistler tarafından paylaşılarak kısa zamanda sosyal medyada viral olarak yayıldı.

Aktivistler Arap ve Müslüman dünyasına Türkiye’ye destek olmaları için çağrıda bulundu.

KATAR RİYALİ'NİN TÜRK LİRASI KARŞISINDA DEĞERİ

1 Katar Riyali, 1,75 Türk Lirası etmekte.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:57
  1. Suudi Arabistan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Katar
  4. Körfez Krizi
  5. Türk Lirası

YORUM YAZ

  • admygc_55@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    ALLAH cc razı olsun ümmet birliği nasip etsin amin
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Allah ondan razı olsun ; işte Müslüman dayanışması . . . Allah Kerim.
  • yazıYORUMyazıYORUM53 dk önce
    Uyanık Katarlı TL tarihini en ucuz zamanlarını yaşıyor, şimdi al ilerde zarar etmezsin. Ama yinede helal olsun riske girmiş yatırmış parayı TL ye
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