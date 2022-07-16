Yarım asırlık plân bir gecede çöktü

Zekeriya Say İstanbul

Bundan tam altı yıl önce, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokaklara dökülen ve ruhunu 1 dolara satan asker üniformalı FETÖ’cü hainlere karşı destansı bir direniş gösteren Türk milleti, Haçlı Batı’nın ve yerli kuklalarının yarım asırlık hain planını çıplak elleriyle boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenen aziz milletimiz, ülkenin istiklalini ve istikbalini gasp etmek isteyen FETÖ’cü hainler ile kürsel işbirlikçilerinin 45 yıllık yatırımını bir gecede yerle yeksan etti.

FETÖ, figüran olarak kullanıldı

Konuyla ilgili Akit’te konuşan Stratejist Yazar Murat Akan, “Ben esasında 15 Temmuz’u bir darbe olarak değil de, bir işgal girişimi olarak değerlendiriyorum. Çünkü işin içerisinde asıl güç olarak ABD ve NATO vardı. FETÖ sadece bir figüran olarak kullanıldı. 15 Temmuz’da darbe yoluyla gerçekten bir iktidar değişimi yapılmak, hatta ve hatta siyasi sisteme müdahale edilerek, eskiden olduğu gibi Türkiye tekrar ABD’nin siyasi tahakkümü altına alınmak istendi.

Bu yapılan uzun vadeli ve geniş çaplı bir operasyondu. Eskiden darbelerle Türkiye’deki iktidarı değiştirmeye alışmışlardı. 15 Temmuz’da bunun daha kapsamlı olarak yapmaya çalıştılar. Fakat burada Türk milletini hesaba katamadılar. 15 Temmuz’da devreye millet girdi. Millet bu oyunu bozdu. İnsanlar vatanlarını savunmak, işgale direnmek için sokağa çıktı. İnsanlar canlarını ortaya koydu. Böylece darbeyi, dolayısıyla yarım asırlık işgali engelledi” ifadelerini kullandı.

Baktığımızda Türkiye’de 1960 darbesinde, 80 darbesinde, tüm darbe girişiminde NATO’da görev yapmış subaylar var. Yani, NATO’nun izni ve bilgisi dışında Türkiye’de hiçbir zaman bir darbe, ya da darbe girişimi olmamıştır. O yüzden de ABD, hizaya getiremediği Recep Tayyip Erdoğan’ı darbe yoluyla hizaya getirmek istemiştir. Ve bunda da başarısız olmuştur. Bunda en büyük faktör Türk milletidir. Görüşü, dili, dini ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde bu işgal girişimini engellemişlerdir. Bir daha darbeye teşebbüs etmek isteyenlerin, bunu binlerce kez düşünmesi gerekir. Çünkü millet artık eskisi gibi değil. Her şeyin farkında ve vatanına, milletine göz diken güruhu tepelemeye, karşısında durmaya kendisini adamış ve daha da bilinçlenmiş gözüküyor.

Büyük oyunlara karşı büyük oynadık

Yazar Mehmet Fırat ise, “Batılı ülkeler ile CIA yetiştirmesi FETÖ işgalci unsurlarının 50 yıllık planı olan 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türk milletinin cesareti ve kararlı duruşu ile bir gecede çöpe atıldı. Yarım asırlık bir yatırım ve plan olan bu kanlı darbe girişimi, uçağa, tanka, bombaya, namluya direnen Müslüman Anadolu halkı sayesinde bir gecede çöktü. Kimi ATM kuyruklarına koşarken, kimi tanklara alkış tutarken, kimi siyasi arenada “yurtta barış, dünyada barış” sloganları atarken, kimi de darbecilerin yol vermesiyle gittiği evinde çay kahve içeren TV’den darbeyi izlerken, bu halk başında bir lider olduğunda nasıl savaştığını tüm dünyaya göstermiş oldu. Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı olarak; ‘Bu millet büyük oynayanlara karşı, büyük oynayabileceğini ispat etmiştir’ tespitinde bulunmuştu. O gece, Allah için, vatan için canını siper edenler, bu milletin büyüklüğünü bir kez daha göstermiş oldu” açıklamasında bulundu.