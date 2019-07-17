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Yarım asırdır 75 derecelik ateşin önünde çalışıyor

Şanlıurfa’da yarım asırdır yaklaşık 75 derece sıcaklıktaki ateşin önünde kalaycılık yapan Ömer Yalyanç, mesleğini gelişen teknoloji karşısında sürdürmeye çalışıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:14
Yarım asırdır 75 derecelik ateşin önünde çalışıyor

Şanlıurfa’da yarım asırdır yaklaşık 75 derece sıcaklıktaki ateşin önünde kalaycılık yapan Ömer Yalyanç, mesleğini gelişen teknoloji karşısında sürdürmeye çalışıyor. Kalaylanan bakır eşyaların çok sağlıklı olduğunu söyleyen Yalyanç, Şanlıurfa’da sadece 3 kalaycının kaldığını ve bunların da para kazanamadıkları için meslekten uzaklaştığını belirtti.


Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı içerisindeki Bakırcılar Çarşısı’nda kalaycılık yapan mesleğin son temsilcilerinden Ömer Yalyanç, gelişen teknoloji karşısında mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Yalyanç, kendisine ait küçük bir dükkanda gelen az sayıdaki bakır kapları ocaktaki ateşi körükleyerek kalaylıyor. Kalaylanan bakır tencere ve kapların içinde yapılan yemeklerin şifalı olduğunu belirten Yalyanç, yaz aylarında ocaktaki ısıyla birlikte 75 derece sıcaklıkta çalıştığını ve zor şartlar altında mesleğini sürdürdüğünü, çarşıda da mesleğin sadece 3 temsilcisi kaldığını ifade etti.



Hem övdü hem de eleştirdi


Kalaycılık mesleğini sıcaklıkla birlikte çok zor şartlarda sürdürmeye çalıştığını belirten Ömer Yalyanç,“Ben 51 yıldır kalay mesleğiyle uğraşıyorum. Kalayın faydaları çoktur. Kalaydan yapılan eşyalarda hastalık olmaz. Kalaydan yapılan bardaklardan su içince faydası vardır, ağızda koku yapmaz. Kalaylı tencerelerde pişen yemek çok lezzetli olur. Şimdi çıkan porselen, naylon gibi eşyalar sağlıklı değildir. Kalaydan yapılan tencerenin yemeği farklı olur, çelik kap tenceresinden yapılan yemek farklı olur. Bizim işimiz zordur. Sıcaklık ocaktaki ateşle birlikte 75 derecece kadar çıkıyor. Biz bu ısının yanı başında çalışıyoruz. Normalde kalaycılık mesleği herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Biz artık burada günümüzü bitiriyoruz. Kalaydan eskisi gibi para kazanamıyoruz. Kalaydan yaptığımız eşyalar ucuzdur. Üç parça eşyayı 40 lira gibi bir fiyattan satıyoruz. Ürün başına kalaydan kazancımız 8 liradır. Kalaydan kazancımız fazla yok. Şimdi biz bu işi bitirsek, kimse artık bu işi yapmaz. Bu çarşıda bu işi yapan 3 kişi kalmışız. Bu işten artık bıkmışım. Kalaydan yapılan ve yemek için kullanılan tencere, kap, tas ve kazan gibi eşyalar çok faydalıdır. Eskiden hiçbir hastalık yoktu. Şimdiki hastalıklar hepsi bu kaplardan oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:14
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