0553 313 94 23

Yarım asır önce mezun oldukları okulda buluştular

Tekirdağ’da 1964’te faaliyete geçen şimdiki adıyla Süleymanpaşa Gündoğdu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geçmiş mezunları pilav gününde buluştu.

16 Haziran 2019 Pazar 15:51
Yarım asır önce mezun oldukları okulda buluştular

Tekirdağ’da 1964’te faaliyete geçen şimdiki adıyla Süleymanpaşa Gündoğdu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geçmiş mezunları pilav gününde buluştu.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde eski adıyla Tekirdağ Ticaret Lisesi olarak bilinen Gündoğdu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yarım asır önceki mezunlarını ağırladı. Mezun olduktan sonra günümüze kadar birçok önemli görevde bulunan okulun eski mezunları pilav gününde buluştu.


Mezun Derneğinin pilav gününde konuşan Okul Müdürü Hamide Avcı, resmi bağları kopmuş olsa da mezunlara kapılarının açık olduğuna değinerek, “1964 yılında eğitim hayatına başlayan ve bugüne kadar yüzlerce mezun veren gerek akademik, gerekse sosyal alandaki başarılarıyla Tekirdağ’ın köklü liselerinden olan Gündoğdu MTAL ailesi olarak siz değerli mezunlarımızla buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Mezunlarımızın okulumuzla resmi bağları kopmuş olsa bile gönül bağlarını koparmamaları her zaman okulumuzun bir parçası olarak davranmaları bizim kıvancımızdır. Kapılarımız siz değerli mezunlarımıza ardına kadar açıktır” dedi



“Okulumuzda önemli kişiler yetiştirdik”


Tekirdağ Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Nedim Arslan, Ticaret Lisesinin önemli kişiler yetiştirdiğini ifade ederek, “Mezuniyet törenine katıldım. Orada tabii ki ödül vermek için müdire hanımımız sizin de ödül vermenizi istiyoruz dedi. Tekirdağ Mali Müşavirler Odası Başkanı Nedim Arslan Bey’e şimdi burada da öyle yazacaksanız. Yazmayın dedim. Ben Ticaret Lisesi mezunuyum dedim. Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği Başkanıyım dedim. Ben gerçekten bu okulun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Bu okulumuzun ömür boyu bu arkadaşlığımızın sürmesini istiyorum. Biz okulumuzda gerçekten çok önemli kişiler yetiştirdik. İş adamları, öğretmenler, belediye başkanları. Gerçekten çok mutluyum. Marmaraereğlisi Başkanı Sayın Hikmet Ata, bizim okul mezunumuz. Şarköy Belediye Başkanı Sayın Alpay Var, bizim okul mezunumuz. Malkara Belediye Başkan Yardımcısı yine Mali Müşavir arkadaşım Mustafa Özer, bizim okul mezunumuz. Tabii neler neler yetiştirdik. Ne profesörler, ne hocalar yetiştirdik diyoruz. Bizim için burada hem Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda okul mezunumuz. Bütün hocalarımız burada isim saymayacağım. Onlara birazdan söz vereceğiz. Onlar da sizinle konuşacaklar. Duygularını, sizlerle ilgili hikayelerini anlatacaklar" diye konuştu.



“Öğretmenlerimiz sayesinde bir yerlere geldik”


Mezunlar adına konuşma yapan Prof. Dr. Adnan Sevim, organizasyon adına elinden geleni yapacağının altını çizerek, “Çok sayıda öğrenciye amfide ders anlattık. Konferanslara katıldım ama inanın şu anki heyecanı yaşamadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu gerçekleştiren dernek kuruluşumuza, katkısı olan tüm mezunlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin bize katmış olduğu değerler çerçevesinde eğer belli bir yerlere gelebildiysek onların sayesinde gelmişizdir. Bu süreçten sonra Tekirdağ Ticaret Lisesi ve şu an da Anadolu Ticaret Lisesi Mezunları Derneği olarak daha güzel, daha iyi organizasyonlara katkıda bulunmak üzere şahsıma hangi görev düşüyorsa her zaman emrinizde olduğumun altını çiziyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    1. Yaz Kur-an Kursları başlıyor
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    3. Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    4. Sınav maratonu sona erdi
    5. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    6. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    7. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    8. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    9. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    10. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    11. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    13. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    14. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    16. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    17. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    18. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    20. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    21. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    22. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    23. Babalar yarıştı, çocuklar izledi
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve..
    27. Kimliğini evde unutan öğrencinin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm..
    29. Çarpıcı ‘tüketim çılgınlığı’ uyarısı:..
    30. Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor