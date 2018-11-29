Yarı zamanlı çalışma nedir? Yarı zamanlı çalışma kimleri kapsıyor?

Kadınlara istihdam sağlamak için doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilirler. Peki yarı zamanlı çalışma nedir, kısmi süreli çalışmadan kimler yararlanır? Yarı zamanlı çalışma kimleri kapsıyor? İşte yarı zamanlı çalışma yönetmeliği detayları…

Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği yarı zamanlı çalışma yönetmeliğinde sona gelindi. Yönetmelik hem annenin hem de babanın aynı anda izin yapmasını sağlayacak. Hangi unvanların yer aldığı da belirlendi. İşte yönetmeliğin detayları. Taslak metnin detaylarına ulaşıldı. Buna göre, memur anneler ve babalar, 1 ay öncesinden çalıştığı kuruma dilekçe ile başvurarak yarı zamanlı çalışabilecek. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bu imkânın şube müdürleri ile dengi ve üstü yöneticiler dışında tüm kadroları kapsaması bekleniyor. Ancak bu aşamada değişiklik yapılarak yöneticiler de kapsama alınabilir. Bunun için unvanları belirleyen iki cetvel de hazırlandı.

Maaşlar tam ödenecek

Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2, ikincide 4, 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek. Memur anneler doğum sonrası izinlerinin, babalar da babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Dilekçe ile başvuruda bulunulacak

Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı olmayacak. Eşler bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde faydalanacak. Memurlar yarı zamanlı çalışmaya başlamadan 1 ay önce dilekçe ile kuruma başvuracak. Dilekçede, çalışma usulü ile günlük çalışma saatlerine ilişkin tercih de belirtilebilecek.

Çalışma saatleri haftalık bölünebilecek

Yarı zamanlı çalışmada haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık süre, haftada 3 günü ve güne 8 saati aşmamak kaydıyla bölünebilecek. Günde 3 saatten az olmayacak. Yarı zamanlı çalışmada mali haklar ile sosyal yardımlar yarım ödenecek. Evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma yapabilecek.

Yarı zamanlı çalışma şartları neler?

Memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması

Çocuğunun sağ olması

Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması

Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması.

Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde;

Birinci doğumda 60 gün,

İkinci doğumda 120 gün,

Sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle,haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

Bu kez;

Birinci doğumda 90 gün,

İkinci doğumda 150 gün,

Sonraki doğumlarda ise 210 gün süreyle, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.