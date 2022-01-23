Yarı yıl tatili salgını tetiklemesin!

Göksel Çağlav Ankara

Koronavirüs salgınında Omicron varyantının da etkisiyle vaka sayıları 75 bine yaklaşırken okulların yarıyıl tatiline girmesiyle uzmanlar, çocukların kalabalıktan uzak tutulması çağrısı yaptı.

Bazı kış tatil beldelerinde otel ve konaklama yerlerindeki yoğunluklara dikkat çeken uzmanlar, çocukların daha sakin ve kalabalığın olmadığı yerlerde tatil sürelerini değerlendirmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da eksizsiz uyularak tatilin salgını tetikleyen bir sürece çevrilmemesi, aksi takdirde ülkemizde de, “Avrupa’da olduğu gibi yeni rekorlar yaşanabilir” uyarısında bulundu.

Bu fırsatı kaçırmayalım

Akit’e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Okulların kapanmasıyla vaka sayılarımız azalabilir ama hâlâ bizi bekleyen bir tehlike var. Bu da çocukların bu süreçte kalabalık ve kapalı alanlarda vakit geçirmesi. Lütfen bunu yapmayalım. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Avrupa’da mevcut aşıların Omicron varyantına etkinliği tartışmalı olsa da, biz poliklinik, servis ve yoğun bakımda hasta takip eden doktorlar olarak aşının etkisinin işe yaradığını görüyoruz. Çok sayıda vaka olmasına rağmen, yoğun bakıma ve servise yatırdığımız hastalar ya aşı olmamış ya da aşılarının üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmiş olanlar. Aşılarını tamamlamamış hastalarımız Omicron’u basit bir grip gibi geçiriyor” dedi.