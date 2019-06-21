Yarı olimpik yüzme havuzu tadilatı tamamlandı ve yeniden kullanıma açıldı

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanan bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmet sunmaya başladı.

Tamamlanan bakım onarım çalışmaları hakkında Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler alan Vali Ali Hamza Pehlivan havuz kompleksi içerisinde incelemelerde bulundu.

Geçen yılın sonunda başlatılan tadilat kapsamında 25 metre uzunluğundaki havuzun zemini güçlendirilip yalıtım uygulaması gerçekleştirildi. Havuz kompleksi içerisindeki soyunma odaları, fitnes salonu, ıslak zeminler ve makine dairesi de yine aynı çalışmalar kapsamında detaylı olarak elden geçirildi.

Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların güvenle tercih edebilecekleri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar ile de geleceğin yüzücülerini yetiştirmeye devam edecek.

Vali Pehlivan önceki ihalede tespit edilen yapısal ve teknik problemlerin giderilmesi için Gençlik Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından keşif yapıldığını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulduğunu belirtti. Geçen yıl yapılan ikmal ihalesi ile tadilatı bitirilen havuzun standart bir seviyeye ulaştığını belirten Vali Pehlivan, bakım onarım çalışmalarını yaz tatiline yetiştirilmesi için de çaba sarf edildiğini aktardı.

Tatil başlangıcıyla spor kurslarının yoğun bir döneme girdiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, “Öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Havuzumuzu bu döneme yetiştirmiş olduk. Öncelikle havuzumuzun bakım onarımının gerçekleşmesi hususunda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın Naci Ağbal’a ilimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli bir çalışmaydı. Havuzun elden geçirilmesi,bakım onarımının yapılarak vatandaşlarımızın,gençlerimizin, çocuklarımızın yenilenmiş haliyle hizmetine sunulması önemliydi. Birkaç aylık bir bekleme süreci oldu fakat beklediğimize değdi. Çok güzel bir netice elde edildi.” diye konuştu.

İncelemeleri sırasında gördükleri değişimin bu tespite dayanak teşkil ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, “Mühendislerimiz çalışmaları her gün bire bir takip ettiler. Neticesi gerçekten güzel oldu. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte burayı ziyaret etmek üzere geldik. Gençlerimiz, çocuklarımız kurslara başlıyorlar. Onlara kurslarının hayırlı ve başarılı olmasını diledik. Bu vesileyle yaz sezonu yüzme kurslarının açılışını da gerçekleştirmiş olduk. Havuzun yenilenmiş halinin ve kurslarımızın İlimize, gençlerimize, çocuklarımıza, yüzme sporuna gönül veren vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Vali Pehlivan, “Yüzme en temel spor aktivitelerinden birisi. Spor aktivitelerinin hepsi bir birinden kıymetli ve değerli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlardan itibaren spora yönelmesi ve bunu yaparken de bir eğitmen eşliğinde olması gerektiği gibi öğrenmesi belki ileride profesyonel sporcu olmalarına vesile olabilecek. Profesyonel bir şekilde yapmasalar bile sporun bir yaşam tarzı olduğu ve hayatın içerisinde bulunması gerektiği gerçeğinden hareketle bu imkanların son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu tesislerin en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız çok sayıda kurslarımız var. Vatandaşlarımız da yıl boyunca gayet nezih bir ortamda bu havuzdan yararlanabilecekler. Yapılan saat planlaması kapsamında haftanın altı günü vatandaşlarımıza açık olacak.” açıklamasında bulundu.