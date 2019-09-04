0553 313 94 23

'Hacizden yarı fiyatına' ifadesi tarih olacak

İhalelerde kullanılan 'yarı fiyatına satılık' tarih olacak. Yeni sistemde borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınacak, satış esnasında ise haczedilen malın gerçek değerinde satılmasını sağlanacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:16
'Hacizden yarı fiyatına' ifadesi tarih olacak

Geçtiğimiz mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nde bulunan yeni icra modeli 11. Kalkınma Planı'nda da yer aldı.

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiren, ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesinin önünü açan, noterlik ve özel kalem müdürlüğünü meslek haline dönüştüren ve avukatlara da yeşil pasaport hakkı tanınmasını sağlayan düzenlemelerin yer aldığı plan dahilinde icra dairelerine yönelik de yeni bir model uygulamaya alınacak.

İlk yoğun yerlerde uygulanacak

Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan bölgelerde denenecek. Yeni modelde icra takibiyle çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Bu görev için daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek.

Sanal icra dairesi kurulacak

Öte yandan en önemli uygulamalardan biri olarak da öne çıkan sanal icra dairesi uygulamasına da başlanacak.

Sanal daireler üzerinden özellikle abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takipler başlatılacak. Sisteme işlenecek tüm veriler için UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.

Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak, ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.

Talep olursa hacze başlanacak

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam olunacak, haciz aşamasına geçilecek.

50 kuruşa sorgu

Alacaklılar söz konusu sistem üzerinden haciz talebinde bulunmaksızın borçlunun mal, hak veya alacağını da 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek. Alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden 5 kez yapacağı sorgudan ise ücret alınmayacak.

Yeni modelde icra-iflas davalarında ortaya çıkan hata payları da minimum seviyelere indirilecek.

Hacizden yarı fiyatına ifadesi tarih olacak

Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilerek tasfiye usulünün yeniden düzenleneceği ve yedieminlik müessesesinin ise ıslah edileceği yeni modelde hacizlik mallar için belirlenen piyasanın çok altındaki fiyat mekanizmasına da el atılacak.

Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınmasının yanı sıra haczedilen malın gerçek değerinde satılmasını sağlayacak prosedürlerin oluşturulması da sağlanacak.

Son günlerde gündeme gelen hacizlik mallar arasında konut, arsa ve otomobillerin yanı sıra hastane ve minibüs hattı gibi dikkat çeken mal ve eşyaların da açık arttırma usulü ile yarı fiyatına satışa çıkarıldığı görülmüştü.

Emsal karar: Hacizli aracın satışı yasak değil!

Geçtiğimiz aylarda satın aldığı traktörü üzerine tescil etmek isteyen bir vatandaş, traktör üzerindeki haciz kararlarından ötürü kendisine emniyetten verilen ’hacizli araç tescil edilemez’ kararını idare mahkemesine taşımış, konunun Danıştay'a intikal etmesinin ardından ise verilen emsal kararda; hacizli bir aracın satışının yasak olmadığına, aracın hacizli olarak satılıp haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceğine hükmedilmişti.

(Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:16
  1. otomobil
  2. Yargı Reformu Stratejisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri Batı Şeria'da 12..
    2. 12 Dev Adam’ın rakibi Çekya
    3. Galatasaray’dan Fatih Terim’e doğum..
    4. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa..
    5. Gebze’de ormanlık alanda 474 kök..
    6. Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek..
    7. Turgutlu’da Balkan rüzgarı esti
    8. Başıboş at çok, önlem yok
    9. Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele..
    10. Ücretsiz online e-ticaret eğitimleri..
    11. VASKİ 13 ilçede aralıksız çalışıyor
    12. Tatlı su balıklarının rakibi, deniz..
    13. 25 yıl hapis cezası ile aranan firari..
    14. İstanbul’a götürülme vaadiyle 40..
    15. Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler..
    16. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin..
    18. Şehzadeler’in hocasına milli görev
    19. Kaymakam Asım Solak’tan kırsal mahalle..
    20. GÜNDEME EK
    21. AK Partili belediye başkanları..
    22. Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain..
    23. TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik..
    24. TESK Genel Başkanı Palandöken: “5..
    25. Meyveli kurabiye nasıl yapılır?..
    26. İngilizce öğretmeni kadın tabuları..
    27. Son dakika: İETT Genel Müdürü Ahmet..
    28. Minibüs şoförü kaçınca düzensiz..
    29. Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev..
    30. Mardin'den acı haber! Şehit ve..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi