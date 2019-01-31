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Yargıtay'ın iş bölümü kararı Resmi Gazete'de

Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinin iş bölümüne ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Ocak 2019 Perşembe 11:16
Yargıtay'ın iş bölümü kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinin iş bölümüne ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu, hukuk ve ceza dairelerinin iş durum çizelgelerini inceledi.

Bu kapsamda Kurulca hazırlanan iş bölümü karar tasarısı oy birliğiyle onaylandı. Alınan karar doğrultusunda, hukuk daireleri için yapılan görevlendirmeler şöyle:

"1. Hukuk Dairesi "Gayrimenkul mülkiyeti, tapu sicili", 2. Hukuk Dairesi "Aile hukuku", 3. Hukuk Dairesi "Sebepsiz zenginleşme, kusursuz sorumluluk, abonelik sözleşmeleri, adi ortaklık, aile hukuku", 4. Hukuk Dairesi "Haksız fiil tazminatı", 5. Hukuk Dairesi "Kamulaştırma, devlet tarafından mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan tazminat", 8. Hukuk Dairesi "Zilyetlik, miras, icra ve iflas hukuku", 9. Hukuk Dairesi "İş hukuku", 10. Hukuk Dairesi "Sosyal güvenlik hukuku", 11. Hukuk Dairesi "Ticaret ve sigorta hukuku", 12. Hukuk Dairesi "İcra ve iflas hukuku", 13. Hukuk Dairesi "Sözleşme ve tüketici hukuku", 14. Hukuk Dairesi "Şahsi haklar, sınırlı ayni haklar, kamu orta malları, gayrimenkul mülkiyetinin sınırları, ortaklığın giderilmesi, miras", 15. Hukuk Dairesi "Eser sözleşmeleri", 16. Hukuk Dairesi "Kadastro hukuku", 17. Hukuk Dairesi "Trafik kazaları, sigorta hukuku", 19. Hukuk Dairesi "Ticaret ve bankalar hukuku", 20. Hukuk Dairesi "Orman hukuku, hakimin reddi, merci tayini", 21. Hukuk Dairesi "Sosyal güvenlik hukuku", 22. Hukuk Dairesi "İş hukuku", 23. Hukuk Dairesi "Ticaret ve kooperatifler hukuku."

Toplantıda, ceza daireleri için de görevlendirmeler yapıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:16
  1. ceza
  2. hukuk
  3. iş bölümü
  4. Resmi Gazete
  5. YARGITAY

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