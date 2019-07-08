0553 313 94 23

Yargıtay’ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü

Kayseri’de 2015 yılında evde yalnız olduğu sırada çay içmek için davet ettiği 16 yaşındaki erkek çocuğun sarktığı 12’nci kattaki dairenin camından düşüp ölmesiyle ilgili ’çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan beraat eden 15 yaşındaki kızın kararını Yargıtay bozdu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:07
Yargıtay’ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü

Kayseri’de 2015 yılında evde yalnız olduğu sırada çay içmek için davet ettiği 16 yaşındaki erkek çocuğun sarktığı 12’nci kattaki dairenin camından düşüp ölmesiyle ilgili ’çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan beraat eden 15 yaşındaki kızın kararını Yargıtay bozdu. 4 yıl sonra yeniden yargılanan kız,‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 1 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası aldı.


Kız ‘Eyvah babam geldi’ dedi, çocuk pencereye sarktı


29 Temmuz 2015’te Talas’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kız arkadaşı 15 yaşındaki E.B.’nin, evde yalnız olduğu sırada çay içmek için davet ettiği 16 yaşındaki Ahmet Karakurt, ‘Eyvah babam geldi’ diyen kızın babasının eve gelmesiyle paniğe kapılıp, sarktığı 12’nci kattaki dairenin camın korkuluklarından düşerek öldü. Karakurt’un ailesinin şikayetçi olması nedeniyle E.B. hakkında ’çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan dava açıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Aralık 2015’te görülen davada suça sürüklenen çocuk E.B.’nin yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı devam etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu suça sürüklenen çocuk E.B. hakkında beraat kararı verdi.


O zaman mağdur tarafın avukatlarının temyiz ettiği yerel mahkemenin beraat kararını Yargıtay 4 yıl sonra bozdu. Karakurt’un saklandığı dolaptan çıkıp, pencereden aşağı sarkmasından E.B.’nin haberdar olduğu, Karakurt’un pencereden sarkarken E.B.’nin pencereyi kapatıp perdeyi çekerek Karakurt’un dar ve tutunması zor bir durumda kalması gerekçeleriyle E.B.’nin ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçunu işlediği kanaatine vardı. Yargıtay, yerel mahkemeye dosyayı yeniden gönderdi.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık genç kız E.B. (19) duruşmaya katılmadı.


Savcı mütalaasında Yargıtay bozma kararına uyulmasını ve sanığın ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.B.’ye önce 2 yıl, sonra olay tarihinde çocuk yaşta olduğu gerekçesiyle indirime giderek neticeten 1 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşunu gözeterek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1..
    2. Kolonya mikropları öldürüyor mu?
    3. Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
    4. Porsche’nin anahtarlarını çaldı
    5. Trafik magandasından pişkin savunma: O..
    6. Ali Babacan'ın istifası sonrası..
    7. Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    8. Yargıtay’ın bozduğu "Eyvah babam..
    9. Büyük tepki toplamıştı! O polis amiri..
    10. Sivasspor'da transfer
    11. Edremit’te park ve yeşil alan..
    12. CHP'nin meşhur 6 oku, artık LGBTİ'li..
    13. Ahlak polisinden büyük Bursa uygulaması
    14. ’Geçersizdir’ yazılı para ile yakıt..
    15. Dünya Değişim Günü kutlandı
    16. Kayserili sporcular Türk Bayrağı’nı..
    17. TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
    18. Mavi Bayrak denetimleri sürüyor
    19. Saman yüklü kamyon kül oldu
    20. Jeneratör kullanan siteler dikkat
    21. Erzurum’da ‘2. Geleneksel Çocuk..
    22. Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi..
    23. Pendik'te araca saldırı olayı
    24. Melih Gökçek: “Ankara dağ başı, Mansur..
    25. Bakan Soylu Hırvatistan'da
    26. Astım için hangi doktora gidilir?
    27. Torunlarını 79 yaşında görebildi
    28. XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü..
    29. Sivasspor'un Bolu kampı
    30. Ali Babacan'ın AK Parti'den istifası..
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’