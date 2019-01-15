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Nafakada emsal karar çıktı Son dakika nafaka haberleri

Türkiye’nin kanayan yarası olan nafakada son dakika gelişmesi yaşandı. Süresiz nafaka mağduru binlerce vatandaş, nafaka kanununun değişmesini beklerken, Yargıtay’dan emsal teşkil edecek nafaka kararı çıktı. Binlerce vatandaşın gözü kulağı Adalet Bakanlığının nafaka yasasındaki çalışmasına çevrildi.

15 Ocak 2019 Salı 14:13

Türkiye’nin kanayan yarası olan nafakada son dakika gelişmesi yaşandı. Süresiz nafaka mağduru binlerce vatandaş, nafaka kanununun değişmesini beklerken, Yargıtay’dan emsal teşkil edecek nafaka kararı çıktı. Binlerce vatandaşın gözü kulağı Adalet Bakanlığının nafaka yasasındaki çalışmasına çevrildi.

2010 yılında boşandığı eşine 3 bin lira tedbir ve yoksulluk, çocukları E. ve S. için 3’er bin liralık nafaka ödemeye mahkûm edilen koca, nafaka taksitleri yerine, velayeti annesinde olan çocuklarının özel okul taksitini ve eğitim masraflarını ödedi. Bir süre sonra hakkında başlatılan icra takibiyle sarsılan koca, soluğu mahkemede aldı. 18. Aile Mahkemesi’nde ifade veren koca, velâyetleri anneye bırakılan ortak çocuklar yararına hükmolunan nafakalara mahsûben ortak çocukların özel okul masrafları ile davalının bazı masraflarını karşıladığını söyledi. Davalıya ödenmesi gereken nafaka borcundan fazlasını ödemesine rağmen, eski karısı tarafından 21. İcra Müdürlüğü’nce nafakaların eksik ödendiği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatıldığını belirtti, mahkemede savunma yapan davalı kadın ise, davacının isteğiyle müşterek çocukların özel okula gönderildiğini, taraflarca bu konuda anlaşma olmaması sebebiyle özel okul masraflarının nafaka borcundan mahsûp edilemeyeceğini belirtti.

Yargıtay’dan nafaka konusunda emsal karar

Yargıtay 2. Hukuk Dâiresi, emsal bir karara imza attı. Daire, ahlâkî bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmelerin geri istenemeyeceğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: "Boşanma ilâmında hüküm altına alınan iştirak nafakalarının alacaklısı velâyet hakkı kendisine verilen eş olup, nafaka alacağı sadece eğitim giderlerinden ibâret değildir. Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır Buna göre, ilke olarak, nafaka borçlusu tarafından ortak çocukların, okul ve eğitim giderlerine ilişkin olarak yapılan ödemelerin, nafaka alacaklısına nafakaya mahsûben ödediğine dâir açıklama bulunmadan nafakaya mahsûben yapıldığı kabul edilemez. Somut olayda, ortak çocukların okul âidatları ve eğitimlerine ilişkin ödemelerinin nafakaya mahsûben yapılmadığının kabulü ile nafaka borcundan mahsûp edilmemesi gerekirken aksi yönde değerlendirme yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir"

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:13
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