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Yargıtay'dan emsal karar! İşçisine küfreden tazminat ödeyecek

Yargıtay emsal bir karara imza atarak çalıştığı iş yeri sahibinin küfürlü hakaretine maruz kalan işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

16 Eylül 2018 Pazar 12:24
Yargıtay'dan emsal karar! İşçisine küfreden tazminat ödeyecek

Yargıtay, patronunun hakareti nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

PATRONUNUN HAKARETİNE MARUZ KALAN İŞÇİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ankara'da çalıştığı iş yeri sahibinin küfürlü hakaretine maruz kalan işçi, 5. İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, işe girmesinde referans olan şahıs ile davalının arasında sıkıntılar çıkınca kendisine karşı olumsuz tutum ve tavır sergilendiğini öne sürdü.

İŞÇİ, TAZMİNAT VE FAZLA MESAİ ALACAKLARINI TALEP ETTİ

İşverenin kendisini gördüğü her yerde hakaret ve küfrettiğini, fesih günü de işverence hakaret edilerek işten kovulduğunu ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarını talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı patron ise, davacının devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini istedi.

PATRONUN HAKARETİ ÜZERİNE İŞTEN KOVULAN TAZMİNAT ALABİLECEK

Mahkeme, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine davacı işçi kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak, davalı işverenin hakareti üzerine davacının 6 günlük kanuni süre içerisinde iş akdini iş yerine gelmemek şeklinde eylemli olarak feshettiğine hükmetti. Mahkemece kıdem tazminatının kabulü gerekirken reddedilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 12:24
  1. Ankara
  2. yargıtay
  3. işçi
  4. küfür
  5. tazminat

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