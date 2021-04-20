  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yargıtay'dan Hidayet Karaca'ya verilen hapis cezasını onadı
Gündem

Yargıtay'dan Hidayet Karaca'ya verilen hapis cezasını onadı

"Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:02:00 -
Yargıtay'dan Hidayet Karaca'ya verilen hapis cezasını onadı

Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, eski emniyet müdürleri Atayün ve Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezasını da onadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda flaş hareketlilik
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda flaş hareketlilik

KOVİD-19 salgınından bu yana en iyi yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde ..
Altın için çok kritik uyarı geldi: O rakama gelince satın
Ekonomi

Altın için çok kritik uyarı geldi: O rakama gelince satın

Stratejist ve ekonomist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Alın size 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç
Gündem

Alın size 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç

Katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleriyle Kanal İstanbul’u..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay