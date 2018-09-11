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Yargıtay'dan flaş kredi kartı kararı! Paradan bankalar sorumlu olacak

Yargıtay, çalınan kredi kartından çekilen paradan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti.

11 Eylül 2018 Salı 10:04
Yargıtay'dan flaş kredi kartı kararı! Paradan bankalar sorumlu olacak

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 4. Tüketici Mahkesmesi'nde görülen bir dava sonucu çalınan kredi kartlarına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay, "Zorla alınan karttan çekilen paradan banka sorumlu" kararında hükmetti.

4. Tüketici Mahkemesi'ne müracaat eden vatandaş, gasp edilen kredi kartından nakit çekilen paranın bankaca tarafına iade edilmesini istedi. Davacı tüketici, davalı bankadan olan kredi kartının dava dışı şahıslar tarafından zorla alındığını, kartın şifresinin silahla tehdit edilerek öğrenildiğini öne sürdü. Aynı gün davalı banka bankamatiğinden nakit çekim yapıldığını, davalı bankaya bildirimde bulunulmasına rağmen nakit çekilen bedelin davacıdan tahsil edildiğini kaydetti.

Davacı, kendisinden tahsil edilen bedelden sorumlu olmadığını ileri sürerek, ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı banka avukatı ise kredi kartının ve şifrenin korunmasından davacının sorumlu olduğunu, davalı bankaya haber verilmediğini, davalıya kusur yüklenemeyeceğini iddia ederek davanın reddini istedi.

BEDELİN 150 TL'Sİ KART SAHİBİNE AİT

Mahkeme; davacının gasba uğradığı, haksız eylemden sonra 24 saat içinde bankaya bildirimde bulunduğuna dikkat çekti. 5464 Sayılı Kanun'un 12. maddesine göre kartın hukuka aykırı kullanımı sebebiyle davaya konu nakit çekilen bedelin 150 TL'si dışındaki kullanımdan ve nakit çekme işlemi sebebiyle davacıdan tahsil edilen bedelin kanuna aykırı olduğuna hükmetti. Davacının yaptığı ödemelerin iadesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, ödemelerin faiziyle davalıdan tahsiline karar verdi. Hüküm davalı banka avukatı tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunduğu gerekçesiyle mahkeme kararını onadı. Yüksek Mahkeme; hesaptan çekilen paranın, sözleşmede aksi yazsa dahi bankaca kart sahibine iadesi gerektiğine, kart hamili aleyhine kusur indirimi yapılamayacağına hükmetti. Kararla birlikte çalınan ya da gasp edilen banka kartı ile kredi kartından çekilen paranın 150 lirası dışındaki meblağından banka sorumlu olacak.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:04
  1. 4. Tüketici Mahkemesi
  2. kredi kartı
  3. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
  4. çalınan kredi kartı
  5. Yüksek Mahkeme

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