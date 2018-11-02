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Eve habersiz erkek misafir getirmek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’nin ilginç boşanma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Erkek eşin sürekli yemeğe habersiz erkek misafir getirmesi boşanma sebebi olarak sayıldı.

02 Kasım 2018 Cuma 08:27
Eve habersiz erkek misafir getirmek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay kararına göre, N.A adlı kadın, kocası M.A sürekli erkek arkadaşlarını yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki yıl önce boşanma davası açtı. Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadını haklı gördü ve çiftin boşanmasına karar verdi.

İki taraf da temyiz etti

Davacı kadın kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, tedbir nafakaların başlangıç tarihleri ve nafakaların miktarları yönünden; davalı erkek ise kararın tamamını temyiz etti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek kararı oybirliği ile onadı.

Daha önce eşten habersiz yatılı bekar erkek misafir çağırmayı da boşanma ve tazminat gerekçesi sayan Yargıtay’ın yeni kararında özetle şöyle denildi:

"Eşi istememesine rağmen..."

"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına yönelik tanık beyanlarının soyut olduğu, erkeğe yüklenen yatak odası sırlarını başkalarına anlatma ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uygulama vakıalarına davacı kadın tarafından dayanılmadığı ve fakat mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında ‘erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği’ ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına..."

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 08:27
  1. boşanma
  2. Yargıtay
  3. erkek misafir

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