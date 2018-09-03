Yargıtay'dan Rahip Brunson'ın yargılanma sürecine ilişkin açıklama

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Rahip Brunson'un yargılanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Cirit, yabancı devletlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine saygı duyması gerektiğini belirterek, "Bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur" ifadelerini kullandı.