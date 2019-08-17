0553 313 94 23

Yargıtay'dan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması!

Yargıtay Başkanlığı, 2 Eylül'de Beştepe'de gerçekleştirilecek ve 11 baronun katılmayacağını açıkladığı Adli Yıl Açılış Töreni'yle ilgili bir açıklama yayınladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:17
Yargıtay'dan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması!

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtay'a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir" denildi.

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adli yıl açılış törenlerinin, Yargıtay tarafından düzenlendiği hatırlatıldı. 2016- 2017 döneminden itibaren adli yıl açılışlarının 'Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmaya başlandığı, bunun gerekçeleri ve süreci hakkında 29 Ağustos 2016 tarihinde basın açıklaması yapılarak, kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni hazırlıkları kapsamında, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma mesleğine duyulan saygı ve gösterilen önemden dolayı tüm baro başkanlıklarına davetiye gönderilmiş olup, ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı da avukatlar adına konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile çoğunluk baro başkanları kendilerine yapılan daveti kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Bazı barolar ise yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, yargı etiği ilkeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir dizi başlık altında adalet sistemine ilişkin eleştirilerini dile getirerek, söz konusu davete iştirak edemeyeceklerini ifade etmiş ve görüşlerini de kamuoyu ile paylaşmışlardır."

'Tüm baro başkanları davet edildi'

"150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtay'ın iletişim stratejisi, yargıya ilişkin sorunların şeffaf ve önyargısız ortamlarda tartışılmasını öngörmektedir" denilen açıklamada, ülkedeki tüm baro başkanlarının adli yıl açılışına davet edildiği belirtildi. Davete nasıl karşılık verileceğinin baroların takdirinde olan konu olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Gönderilen davetiye vesilesiyle Yargıtay’ın siyasi etki altında olduğuna dair ithamlar ile başlayan bir dizi suçlamalar hiçbir insaf ve adalet ölçüsü ile bağdaşmamakta olup, üzüntüyle karşılanmıştır. Yargıtay hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli reformları gerçekleştirmiş ve insan haklarına evrensel düzeyde katkı sağlamıştır. Bu suçlamaları yönelten baroların bir kısmının, Yargıtay’ın öncülüğünde geliştirilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi(İstanbul Bildirgesi) dolayısıyla Yargıtay’a yönelik eleştirileri halen kamuoyunun hafızasında olup, 9 Kasım 2018 tarihli basın açıklaması ile halkımız bu konuda bilgilendirilmişti. O tarihten sonra İstanbul Bildirgesi 13-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunun 28. Oturumunda kabul edilmiş, 23 Temmuz 2019 tarihinde de Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de onaylanmıştır. Dolayısıyla adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtay’a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:17
  1. İstanbul
  2. Yargıtay
  3. Adli yıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Süper Lig
    1. Futbol: Süper Lig
    2. 17 Ağustos 1999 depremi ABD'nin gizli..
    3. Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol..
    4. Kasımpaşa, Trabzonspor maçı..
    5. 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak..
    6. Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5..
    7. Esad rejimi İdlib’i bombalamaya devam..
    8. Arazi aracından düşen yaşlı adam..
    9. İsrail'i örnek alan Hint hükümetini..
    10. 2. Burdur Yağlı Güreşleri
    11. Kına gecesinde tüfekle 7 kişinin..
    12. "Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği..
    13. Geyikkoşan Sosyal Tesislerinin temeli..
    14. Nallıhan’da tarlaları ve yolları sel..
    15. 11 gündür kayıp olan emekli müdür..
    16. Şehit güvenlik korucuları defnedildi
    17. Erdoğan'la Siirtli vatandaşın telefon..
    18. Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile..
    19. Kıbrıs’ta "aşağılayıcı" tiyatro oyunu..
    20. Yargıtay'dan 'Adli Yıl Açılış Töreni'..
    21. Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa..
    22. Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Çaykur..
    23. Gümüşhane’de rüzgarın kırdığı kavak..
    24. Libya açıklarında 278 düzensiz göçmen..
    25. Real Madrid ilk maçından 3 puanla..
    26. Futbol: Süper Lig
    27. Ünlü otomobil firmasına bir çağrı da..
    28. Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden..
    29. Bangladeş'teki yangın 50 bin kişiyi..
    30. Hindistan’da korkutan yangın
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu