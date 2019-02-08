0553 313 94 23

Yargıtayda başkanlık seçimi heyecanı

Başkan İsmail Rüştü Cirit'in görev süresinin dolması nedeniyle 11 Şubat'ta Yargıtayda başkanlık seçimi yapılacak- Seçime Cirit'in tek aday olarak girmesi bekleniyor

08 Şubat 2019 Cuma 09:53
Yargıtayda başkanlık seçimi heyecanı

ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görev süresinin 10 Şubat'ta dolması nedeniyle başkanlık için 11 Şubat'ta seçim yapılacak.

Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresi 10 Şubat'ta doluyor.

Yargıtayın yeni başkanını belirlemek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 11 Şubat'ta seçim yapılacak.

Seçime mevcut başkan Cirit'in tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, yeniden başkan seçilmesi halinde yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.

- İsmail Rüştü Cirit'in öz geçmişi

Burhaniye'de 23 Mart 1955'te dünyaya gelen Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit, sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hakimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kadıköy Hakimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:53
  1. İsmail Rüştü Cirit
  2. Yargıtay Başkanlık seçimi
  3. Yargıtay Büyük Genel Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, güne düşüşle başladı
    1. Borsa, güne düşüşle başladı
    2. Tanımadığı birinin telefonuyla..
    3. Kaşıkçı'nın katilleri Türkiye'ye iade..
    4. "Kültür ve Mekân Buluşmaları"
    5. Şule Çet raporunda dikkat çeken detay!
    6. Yargıtayda başkanlık seçimi heyecanı
    7. Akif Hamzaçebi'nin istifa nedeni belli..
    8. Medipol Başakşehir'in konuğu..
    9. Boyun düzleşmesi nedir? Boyun..
    10. FETÖ'nün emniyetteki mahrem..
    11. İlk kez görüntülendi! İşte İran'ın..
    12. Brent petrolün varili 61,22 dolar
    13. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    14. Döviz kurları
    15. Hatay'da "torbacı" operasyonu
    16. Lakers son saniye basketiyle kazandı
    17. C.Başkanlığı'ndan S. Arabistan'a çağrı!
    18. Dolar/TL, 5,2660 seviyesinde işlem..
    19. Beşiktaş-Bursaspor rekabetinde 100...
    20. Erdoğan'ın açıklamasının ardından..
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!