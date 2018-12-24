Yargıtayda 6 dairede başkanlık seçimi yapıldı

ANKARA (AA) - Yargıtayda görev süresi dolan 6 daire başkanı, yeniden başkanlığa seçildi.

Yargıtayda 6 dairede başkanların görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, 4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Şahbaz, 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı, 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, 20. Ceza Dairesi Başkanı İlmettin Köklü ve 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, yeniden başkanlığa seçildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı için mevcut başkan Eyüp Yeşil ile Yargıtay üyesi Hamdi Karahan yarıştı. Yeşil, aldığı oylarla yeniden başkan oldu.

Diğer dairelerde yapılan seçimlerde başkanlar yarışa tek aday olarak girdi.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1959'da dünyaya gelen Eyüp Yeşil, 1985'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Kocaeli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yeşil, sırasıyla Akşehir, Genç, Cide hakimliği, Dinar Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığı, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığı, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yeşil, 2011'de Yargıtay üyesi olurken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 22 Aralık 2014'te Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

- Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Şahbaz

Sivas Divriği'de 1955'te dünyaya gelen İbrahim Şahbaz, 1980'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahbaz, sırasıyla Sorgun, Kiğı Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Türkoğlu ve Hacıbektaş Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Yargıtay Tetkik Hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2007'de seçilen Şahbaz, 22 Aralık 2014'te Yargıtay 22. Ceza Dairesi Başkanı oldu. Şahbaz, bu görevi devam ederken 6723 sayılı Kanun kapsamında 27 Temmuz 2016'da Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca 4. Ceza Dairesi Başkanlığına görevlendirildi.

Fransızca ve İtalyanca bilen Şahbaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yaptı. Üniversitelerarası Kurul tarafından anayasa hukuku alanında doçent unvanı ve yetkisi verilen Şahbaz'ın pek çok eseri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

- Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı

Çorum'da 1957'de dünyaya gelen Şakir Aktı, 1978'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Çorum hakim adayı olarak mesleğe başlayan Aktı, sırasıyla Palu, Kaman, Selçuk hakimliği, Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2011'de seçilen, 22 Aralık 2014'te daire başkanı olan Aktı, 14 Kasım 2017'den itibaren Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

- Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir

Aksaray'da 1955'te dünyaya gelen Ramazan Özkepir, 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Aksaray hakim adayı olarak mesleğe başlayan Özkepir, sırasıyla Bolu, Şirvan, Sarıkaya, Erzin Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik Hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Özkepir, 2007'de Yargıtay üyesi olurken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 22 Aralık 2014'te Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

- Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı İlmettin Köklü

İskenderun'da 1955'te dünyaya gelen İlmettin Köklü, 1977'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İskenderun hakim adayı olarak mesleğe başlayan Köklü, sırasıyla Çıldır, Orta, Göksun Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Gerze, Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı, Elazığ, Bilecik, Çorum ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

2008'de Yargıtay üyesi olan Köklü, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 22 Aralık 2014'te Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

- Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin

Elazığ'da 1962'de dünyaya gelen Fahri Akçin, 1984'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Elazığ hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akçin, sırasıyla Hatay, Genç, Akçadağ ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu.

Akçin, 2010'da Yargıtay üyesi olurken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 22 Aralık 2014'te Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.