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Yargıtay'a 2016'da 1 milyon dava dosyası geldi

Yargıtay Başkanı Cirit, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında Yargıtay’a 1 milyon dava dosyasının geldiğini söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:12
Yargıtay'a 2016'da 1 milyon dava dosyası geldi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları’ başlıklı sempozyuma katıldı.

Cirit, adli ve idari yargının giderek artan ve ağırlaşan bir iş yükü sorunu ile karşı karşıya kaldığını, bölge adliye mahkemelerinin bu iş yükünün azaltılmasında kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Yargıtay Başkanı Cirit şunları söyledi:

“Hem adli hem idari yargıda ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri giderek artan veya ağırlaşan iş yükü sorunuyla karşı karşıyadır. 2017 yılı itibarıyla Yargıtay hukuk daireleri ve hukuk genel kurulunda 322 bin 909, ceza dairelerinde ve ceza genel kurulunda 342 bin 775, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da 513 bin 343 derdest dosya bulunmaktadır. Geçmiş iş yükü temizlendiğinde bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi nedeniyle Yargıtay’a gelen dosya sayılarının hukuk davaları bakımından yüzde 75, ceza davaları bakımından yüzde 85 oranında azalacağı öngörülmektedir. 2016 yılında Yargıtay’a bir milyon dava dosyası gelmişken geçtiğimiz 2017 yılında 330 bin dava dosyası geldi. Böylelikle üçte bir-iki oranında filtrasyona tabi tutuldu. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki; bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmiş olması Yargıtay’ın iş yükünün azalması ve gerçek fonksiyonu olan içtihat mahkemesi niteliğine kavuşması bakımından önemli bir kilometre taşıdır."

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay’a yıllık 200 bin civarında dosya geldiğini söyleyerek, iki üç sene sonra rahatlayabileceklerini belirtti. Cirit şunları anlattı:

“Ülkemizde tüm ihtilaflar yargı içerisinde çözülmektedir. Böylelikle iş yükü sorunu bölge adliye mahkemelerinin üzerine gelmeye devam edecektir. Yargıtay’a gelen iş yükü üçte iki oranında azalmış olmakla birlikte, daha sonraki yıllarda ise bunun beşte bir oranına doğru çekileceği düşünüldüğünde yıllık 200 bin civarında dosya geleceği düşünüldüğünde Yargıtay’ımız belki iki üç sene sonra rahatlayacaktır. Ama ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri üzerine yine iş yükü olarak birçok dava dosyası gelecektir."

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:12
  1. Maltepe
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Yargıtay

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