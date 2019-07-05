Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın anayasayı ihlal değil FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Ayrıca aynı dava kapsamında FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan’ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bahse konu davada Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

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