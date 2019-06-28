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Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:13
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:13
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