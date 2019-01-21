"Yargıtay imamı"nın bacanağı eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Akarsu, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada eski HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur, tanık olarak dinlendi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulan Okur, Akarsu'nun o dönem "cemaat" olarak bilinen yapıya yakın olduğunu belirtti.

Okur, Akarsu'nun, örgütle beraber hareket etmesi, örgüt referansıyla üyeliğe seçilmesi nedeniyle örgüt mensubu olmayan Yargıtay üyeleriyle 2013'te yapılan toplantıya çağrılmadığını söyledi.

İddiaları reddeden Akarsu ise hakkındaki tanık beyanlarında somut bilgilerin bulunmadığını, FETÖ adına hareket ettiğine ilişkin delil de olmadığını ileri sürdü.

Tahliye talebi için söz verilen Akarsu, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alındığında tutukluluğun cezaya dönüştüğünü savunarak tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 18 Mart'a bırakıldı.

- Aynı tarihte Yargıtay üyesi seçilmişlerdi

Önemli dosyaların örneklerini bizzat Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e götürdüğü belirtilen "Kartal" kod adlı "Yargıtay imamı" İlyas Şahin'in iki bacanağının da aynı tarihlerde Yargıtay'a üye seçildiği ortaya çıkmıştı.

2010 Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ardından FETÖ'nün ele geçirdiği HSYK tarafından örgütün talimatıyla Şahin ile iki bacanağı Mustafa Akarsu ve Hüseyin Karagöl'ün Yargıtay'a üye seçildiği belirlenmişti.

İlyas Şahin ile eski Yargıtay üyesi Hüseyin Karagöl halen firari. Mustafa Akarsu ise darbe girişiminin ardından 25 Ağustos'ta Sakarya'da yakalanmıştı.

Karagöl ve İlyas Şahin'in isimleri, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla gündeme gelmişti. Bu üç isim, kaset kumpasında "finansör" olarak ismi geçen iş adamı İbrahim Faruk Bayındır'ın da akrabası.