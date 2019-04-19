Yargıtay hakiminden telif hakkı uyarısı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Hakim İhsan Baştürk, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada telif hakları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Hukukçular Kamu Denetçiliği Topluluğu tarafından hazırlanan, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Hakim İhsan Baştürk’ün konuşmacı olduğu Yargıtay Kararları Işığında Fikri Mülkiyet Haklarının Ceza Hukuku Kapsamında Korunması Konferansı GAÜN Hukuk Fakültesi Amfi Salonu’nda düzenlendi. Hakim İhsan Baştürk, konuşmasında bilginin toplum için bir gereklilik olduğunu ifade ederek, "Kültürümüzün, uygarlığımızın gelişimi için bilgiye erişimin herkese açık olması lazım. Diğer taraftan eserleri oluşturan kişi olarak hak sahiplerinin de eserin merkezinde olan kişilerinin de hakları korunması lazım. Toplumun çıkarlarıyla hak sahibi arasın da denge korunmalı ve olmalı" dedi.

Telif hakkına dikkat

Kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklarının telif hakkı olduğunu söyleyen İhsan Baştürk konuşmasında uyarılarda bulunarak, "Özelikle müzik eserleri, filmler konusunda çok uyuşmazsızlık var. İcra sanatçı hakları, eser sahiplerinin, söz yazarlarının ve bestecilerin haklarının ihlal edilmesi ya da ‘Fonogram’ dediğimiz taşıyıcı materyallerin kopyalanması, internette dolaşımın olması, bunlar eğer hak sahibi şikayeti olursa mali hakları yönünden haklarında ceza davası açılabiliyor. Bu tür durumlarda tazminat davaları açılması mümkündür. Bunları hukuk sistemi koruyor. Film eserleri yönünden farklı uyuşmazlıklar çıkabiliyor.Filmlerin özelikle CD’ye alınması, internette erişimin olmasında sık rastlıyoruz, haksız hukuka aykırı şeklinde. Onlarda tazminat ve ceza hukuku yaptırımlarıyla korunuyor. Bu tür durumlara yaptırımlar, hem ceza hukuku anlamında hem adli para cezaları hem de 5 yıla varıncaya kadar cezaları var" şeklinde konuştu.

Programın açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, fikri mülkiyet haklarının ceza hukuku kapsamında korunması konusunun çok önemli olduğunu söyledi.

En fazla etkinlik yapılan üniversite

Doç. Dr. Doğan, fakülte ve üniversite olarak yapılan etkinliklerle ilgili de bilgi vererek, Gaziantep Üniversitesinde geçen yıl düzenlenen etkinlik sayısının 560 civarında olduğununu söyleyerek bölge üniversiteler arasında en fazla etkinlik yapan üniversitenin ailesi olduklarını kaydetti. Doğan, fakültelerin yaptığı etkinliklere de bakıldığında bölge üniversiteleri içerisinde en fazla etkinlik yapan fakülteler arasında yer aldıklarını da sözlerine ekledi.

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban da, “Gençlere doğru zamanda ve doğru yerde doğru bilgiyi vererek iyi bir hukukçu yetiştirmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gaziantep’in farklı kurumlardan özellikle de Gaziantep Adliyesinin hemen hemen her kademesinden desteklerini süreklilik arz edecek şekilde alıyoruz. Bu destekler bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

GAÜN Genç Hukukçular Kamu Denetçiliği Topluluğu Başkanı Gülistan Akkoyun ise topluluğun amacının; insan fıtratında var olan, doğuştan insana bahşedilen ve insanın onurlu bir varlık olarak hayatını sürdürmesi için sahip olması zorunlu olan insan hakları, önemini anlatmak, insan hakları ihlallerini takip etmek, bu konuda insanları bilinçlendirmek ve nihayetinde adalet duygusunu bireysel ve toplumsal hayatta yeniden inşa etmek olduğunu belirtti.

Konferanstan sonra GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan ve GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban tarafından Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Hakim İhsan Baştürk’e hediye takdim etti. Konferansa; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, 12. ve 13. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.