0553 313 94 23

Yargıtay: "Güvenlik kamerası komşunun evini göremez"

Yargıtay, hırsızlık ve türlü olumsuzluklara karşı takılan güvenlik kameralarına yönelik emsal nitelikte bir karara imza attı.

03 Mart 2019 Pazar 11:40
Yargıtay: "Güvenlik kamerası komşunun evini göremez"

Yargıtay, hırsızlık ve türlü olumsuzluklara karşı takılan güvenlik kameralarına yönelik emsal nitelikte bir karara imza attı. Özel hayatın gizliliğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme, komşunun evinin penceresi ve avlusunu gören güvenlik kamerasının kaldırılmasına hükmetti.


Samandağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eden bir vatandaş, komşusunun dairesine taktırdığı güvenlik kamerasının açısının kendi evinin penceresi ve avlusunu görüntülediğini öne sürdü. Davacı vatandaş, üst katta oturan davalının evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğunu söyledi. Kameraların kendi evinin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığını, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirten vatandaş, kameraların kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı komşu ise, kameraları güvenlik için taktırdığını belirterek, davanın reddini talep etti.


Mahkeme, davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 numaralı kameraların sökülmesine karar verdi. Kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine davayı görüşen Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, mahkeme kararında yasaya aykırılık görülmediğini belirterek, kararın onanmasına hükmetti. Kararla birlikte güvenlik amacıyla takılan kameralar, açısı komşunun evini görmeyecek şekilde takılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma aranan şahıslar için uygulama yaptı
    1. Jandarma aranan şahıslar için uygulama..
    2. ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti..
    3. "Tüm projelerimizi halkımızın..
    4. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    5. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    6. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    7. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    8. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    9. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    10. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    11. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    12. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    13. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    14. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    15. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    16. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    17. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    18. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    20. Mısır’da dokuz çiçek
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    22. İran sınırında buz pateni keyfi
    23. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    24. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    25. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    26. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    27. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    28. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    29. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    30. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir